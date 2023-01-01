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Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Benfica-Salzburg maçında düdük çalacak.

16:12 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Halil Umut Meler, Benfica-Salzburg maçını yönetecek.

Halil Umut Meler, Benfica-Salzburg maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica'nın sahasında Avusturya'nın Salzburg takımı ile yapacağı maçı yönetecek.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 20 Eylül Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.


Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.






#Şampiyonlar Ligi
#Halil Umut Meler
#Benfica
#Salzburg
12 dakika önce
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