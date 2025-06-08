UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Karşılaşmada VAR olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers, AVAR olarak ise yine Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager görev alacak.