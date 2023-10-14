UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza

İsmail Kartal
UEFA etik kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Twente maçının başlama vuruşuna geç çıkmasından dolayı 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.
İsmail Kartal'a verilen 1 maçlık men cezası bir yıl olmak üzere ertelendi.
Geç başlama vuruşu nedeniyle Fenerbahçe'ye de 25 bin euro para cezası kesilirken aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.
Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 5-1'lik rövanşında Twente'yi 1-0 mağlup ederek Konferans Ligi'ne adını yazdırmıştı.