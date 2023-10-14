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Spor

UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza

UEFA, Twente-Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle İsmail Kartal'a 1 maç men cezası verdi.

16:29 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

UEFA etik kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Twente maçının başlama vuruşuna geç çıkmasından dolayı 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.


İsmail Kartal'a verilen 1 maçlık men cezası bir yıl olmak üzere ertelendi.


Geç başlama vuruşu nedeniyle Fenerbahçe'ye de 25 bin euro para cezası kesilirken aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.


Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 5-1'lik rövanşında Twente'yi 1-0 mağlup ederek Konferans Ligi'ne adını yazdırmıştı.






#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#ceza
#UEFA
#UEFA Konferans Ligi
#Twente
25 dakika önce
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