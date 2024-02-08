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Spor

UEFA'dan skandal Türkiye haritası görseli

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni formatını açıkladığı toplantıda Türkiye’yi haritasının sadece Avrupa kıtasına yer verdi. Bu tutum sporseverler tarafından büyük tepki çekti.

16:34 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:14 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye haritasının sadece Avrupa kıtasına yer verildi.
Türkiye haritasının sadece Avrupa kıtasına yer verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren uygulanacak yeni formatını Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı konferansla tanıttı.


UEFA, tanıtım konferansında dünya haritası üzerinde Türkiye'nin tamamını dahil edilmezken sadece Avrupa kıtasında kalan kısmı kullandı. UEFA'nın bu tutumu büyük tepki geçti.


Haritada Rusya'nın sadece Avrupa kıtası kullanılırken işgalci İsrail'e de yer verilmedi.


Yeni formatın tanıtıldığı toplantıda gündem olan harita görseli;

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

Yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. Takımlar 6 yerine 8'er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. İlk 8'in dışında kalan takımlar Avrupa Kupaları'na veda edecek. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.

Aleksander Ceferin aday olmayacak

Konferansın başında mevcut UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2027 yılında yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağını da duyurdu.






#UEFA
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Türkiye
1 saat önce
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