UEFA'dan skandal Türkiye haritası görseli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren uygulanacak yeni formatını Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı konferansla tanıttı.

UEFA, tanıtım konferansında dünya haritası üzerinde Türkiye'nin tamamını dahil edilmezken sadece Avrupa kıtasında kalan kısmı kullandı. UEFA'nın bu tutumu büyük tepki geçti.

Haritada Rusya'nın sadece Avrupa kıtası kullanılırken işgalci İsrail'e de yer verilmedi.

Yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. Takımlar 6 yerine 8'er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. İlk 8'in dışında kalan takımlar Avrupa Kupaları'na veda edecek. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.