İsviçre'de toplanan UEFA icra Kurulu, 2024'ün eylül ayından itibaren oynanacak erkek milli takım organizasyonlarının statüsünde değişiklikler yaptı. Bu doğrultuda UEFA Uluslar Ligi'ne mart ayında oynanacak yeni bir eleme turu eklenecek.





A Ligi grup birincileri ve ikincileri, çift maçlı eleme usulüne göre yapılacak çeyrek finallere katılacak ve galipler Dörtlü Final'e çıkacak. A Ligi üçüncüleri ve B Ligi ikincilerinin yanı sıra B Ligi üçüncüleri ve C Ligi ikincileri de çift maçlı eleme usulüne göre yükselme küme düşme maçları oynayacak. FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki grup sayıları, 10'dan 12'ye çıkacak. Katılımcılar 4 veya 5erli 12gruba ayrılacak. Grup birincileri finallere gidecek. İkincileri ise ya doğrudan katılma hakkı alacak ya da play-off oynayacak.





Beşli gruplardaki takımlar, mart ayında, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalleri veya yükselme-küme düşme maçlarında mücadele edecek takımlar da haziran ayında elemelere başlayacak. Dörtlü gruplarda yer alanlar ise ilk maçları eylülde yapacak. Avrupa Şampiyonası ise yine 24 takımla oynanacak.





Süper Kupa Ev Sahibi değişti





İcra Kurulu ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesi Kazan'da oynanması planlanan 2023 UEFA Süper Kupasının yerini değiştirdi. Maçın, 16 Ağustos 2023 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılmasına karar verildi.





2023 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde ise Hollanda-Hırvatistan ve İspanya-İtalya eşleşti. Hollanda'daki maçlar 14-15, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 18 Haziran'da oynanacak.







