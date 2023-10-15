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Spor

UEFA'dan Türk hakemlere görev

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarında hakemlerimizden Halil Umut Meler ile Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

19:01 . 15/10/2023 الأحد
Yeni Şafak
Abdülkadir Bitigen - Halil Umut Meler

Abdülkadir Bitigen - Halil Umut Meler

Türk hakemler Abdulkadir Bitigen ile Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarında düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, J Grubu'nda yarın oynanacak İzlanda-Lihtenştayn maçını Bitigen, Bosna Hersek-Portekiz müsabakasını ise Meler yönetecek.


İzlanda'nın Lihtenştayn'ı ağırlayacağı mücadelede Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Karşılaşmada Bahattin Şimşek dördüncü hakem, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev alacak.


Bosna Hersek'in sahasında Portekiz ile oynayacağı maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Arda Kardeşler, AVAR ise Alper Ulusoy olacak.








#UEFA
#Halil Umut Meler
#Abdulkadir Bitigen
#İzlanda-Lihtenştayn
#Bosna Hersek-Portekiz
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