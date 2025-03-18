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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan Türk hakemlere görev

12:0218/03/2025, Tuesday
IHA
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Zorbay Küçük - Oğuzhan Çakır
Zorbay Küçük - Oğuzhan Çakır

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Zorbay Küçük ve Oğuzhan Çakır'a görev verdi. Küçük, U19 Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Çakır ise 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, 19-26 Mart 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Catanzaro şehrinde düzenlenecek olan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev alacak. Turnuvada İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya mücadele edecek.


Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacaktır.


Oğuzhan Çakır, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda görev alacak

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 19-25 Mart 2025 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A3 Grubu müsabakalarında görev alacak. Turnuvada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya yer alacak.


FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.


UEFA gözlemcisi Barış Şimşek ise, 19-26 Mart 2025 tarihleri arasında Arnavutluk’ta düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B6 Grubu müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.




#UEFA
#Zorbay Küçük
#Oğuzhan Çakır

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