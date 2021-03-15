UEFA'dan Umut Bulut paylaşımı

UEFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut Bulut'un Galatasaray formasını giydiği dönemde Schalke 04 ağlarına attığı golün videosu yayınlanarak, "38 - Mutlu yıllar Umut Bulut" ifadeleri kullanıldı.
İki takım arasında 12 Mart 2013 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 86. dakikasında oyuna giren Umut Bulut, 90+5. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıların sahadan 3-2 galip ayrılarak çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.
3⃣8⃣ - Happy Birthday, Umut Bulut 🎂🎉🇹🇷
🔙 in 2013: 😎🦁 #UmutBulut 🆚 Schalke ⚽️🎯💪#UCL | @GalatasaraySK | @Galatasaray pic.twitter.com/haQYELmcgn
3⃣8⃣ - Happy Birthday, Umut Bulut 🎂🎉🇹🇷