Spor UEFAdan Umut Bulut paylaşımı
FUTBOL FUTBOL

UEFA'dan Umut Bulut paylaşımı

UEFA, Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Umut Bulut'un 38. doğum gününü Galatasaray formasıyla attığı golü hatırlatarak kutladı.

Haber Merkezi AA
Umut Bulut'un Schalke 04'ü yıkan gol vuruşu
Umut Bulut'un Schalke 04'ü yıkan gol vuruşu

UEFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut Bulut'un Galatasaray formasını giydiği dönemde Schalke 04 ağlarına attığı golün videosu yayınlanarak, "38 - Mutlu yıllar Umut Bulut" ifadeleri kullanıldı.

İki takım arasında 12 Mart 2013 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 86. dakikasında oyuna giren Umut Bulut, 90+5. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıların sahadan 3-2 galip ayrılarak çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti
SPOR
Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.