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UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev

UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev

12:1723/10/2024, Çarşamba
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Zorbay Küçük
Zorbay Küçük

Türkiye Futbol Fedrasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün Trencin - Zbrojovka Brno UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yöneteceğini duyurdu.

TFF, hakem Zorbay Küçük'ün Trencin - Zbrojovka Brno UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yöneteceğini duyurdu.


Yapılan açıklama şöyle:


FIFA kokartlı hakemimiz Zorbay Küçük, Slovakya temsilcisi Trencin ile Çekya temsilcisi Zbrojovka Brno arasında bugün oynanacak olan UEFA Gençlik Ligi 2. Tur müsabakasını yönetecek.


Slovakya'nın Trencin şehrinde saat 19.00'da başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Malarik olacak.

#Zorbay Küçük
#TFF
#UEFA

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