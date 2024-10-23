UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev

Yapılan açıklama şöyle:

Yapılan açıklama şöyle:

FIFA kokartlı hakemimiz Zorbay Küçük, Slovakya temsilcisi Trencin ile Çekya temsilcisi Zbrojovka Brno arasında bugün oynanacak olan UEFA Gençlik Ligi 2. Tur müsabakasını yönetecek.

Slovakya'nın Trencin şehrinde saat 19.00'da başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Malarik olacak.