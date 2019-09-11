UEFA'nın anketinden Babel çıktı
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'nın anketinden Babel çıktı

UEFA'nın "Yeni transferlerden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Babel birinci oldu.

Haber Merkezi AA
Babel, sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Babel, sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: IHA

Galatasaraylı Ryan Babel, UEFA'nın "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde en çok oyu alan isim oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından dün başlatılan ankette Hollandalı yıldızın yanı sıra Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Juventus) ve Kostas Manolas (Napoli) yer aldı.

Toplam 46 bin 579 takipçinin katıldığı ankette 32 yaşındaki Babel, oyların yüzde 65'ini aldı. Icardi yüzde 21, Ramsey yüzde 9, Manolas da yüzde 5 oy oranıyla sarı-kırmızılı futbolcuyu takip etti.

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