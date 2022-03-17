Uğurcan Çakır Avrupa'da zirvede

Trabzonspor’un ve A Milli Futbol Takımı’nın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, performansıyla göz dolduruyor. Bordo-mavili takımın kalesine gelen 129 isabetli şutun 106’sında gole izin vermeyen Uğurcan, yüzde 82’lik kurtarış oranı ile en iyi istatistiğe sahip oyuncu olarak ilk sırada yer aldı.

Süper Lig’deki kaleciler arasında ilk sırada olan bordo-mavililerin kaptanı, Avrupa’da da zirvede. Fransız kulübü Nice’in Arjantinli kalecisi Walter Benitez ile aynı kurtarış oranına (Yüzde 82) sahip olan Uğurcan, 109 kurtarış yaparken, Benitez ise 93 kurtarış yaptı. Trabzonspor’un başarılı file bekçisi, 5 büyük lig ve Süper Lig kalecileri arasında en başarılı oyuncu konumunda.

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Uğurcan'ın zirvede olduğu liste

Uğurcan Çakır (Trabzonspor): Yüzde 82/Süper Lig lideri

Walter Benitez (Nice): Yüzde 82/Ligue 1 lideri

Jose Sa (Wolverhampton): Yüzde 81/Premier Lig lideri

Yassine Bounou (Sevilla): Yüzde 80/La Liga lideri

Samir Handanovic (Inter): Yüzde 79/Serie A lideri

Mark Flekken (Freiburg): Yüzde 79/Bundesliga lideri

Kritik kurtarışlara imza attı

Bordo-mavililerin başarılı file bekçisi, Süper Lig’de yarın oynayacakları Çaykur Rizespor maçında ise takımını yalnız bırakacak. 25 yaşındaki oyuncu, ligde geçen haftaki Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bu sezon Süper Lig’deki 29 maçın 28’inde kalede yer alan Uğurcan, sadece Gaziantep karşılaşmasında kırmızı kart cezası nedeniyle görev alamamıştı. Deneyimli kaleci Alanyaspor maçının son 12 dakikasında ise yerini Erce Kardeşler’e bırakmıştı.

Trabzonspor, ligde topladığı 70 puanla şampiyonluğa koşarken Uğurcan, kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla şampiyonluğa katkı veren isimlerin başında geliyor.

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