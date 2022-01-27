Uğurcan Çakır dünyada ilk 20'de

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig’in en değerli oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Uğurcan, dünyanın da en değerli 20 kalecisi arasında yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki oyuncu, dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen takımların kalesini koruyan birçok ismi geride bırakarak, 17 milyon euroluk değeriyle 20. sırada yer aldı.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen milli kaleci, 2014 yılında 50 bin euro olan değerini 2022 yılının ocak ayında 17 milyon euroya yükseltti.

Süper Lig’in en değerli oyuncusu olan Uğurcan, Avrupa’nın ve dünyanın da dikkatini çekmiş durumda.

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Dev isimler geride kaldı

Başarılı eldiven Uğurcan, dünya sıralamasında 20. sırada yer alırken, Avrupa’nın önde gelen kalecilerinin takımları arasına Trabzonspor’un adını da yazdırdı.

Paris Saint-Germain forması giyen Donnarumma ve Real Madrid’den Courtois 65 milyon euroluk değerleriyle ilk sırada yer alırken, Uğurcan’ın önünde ise 18 milyon euro ile Manchester United kalecileri David de Gea ve Dean Henderson ile Brentford’dan David Raya yer aldı.

16 milyon euroluk değerleriyle Porto kalecisi Diogo Costa, Krasnodar kalecisi Safonov ve Arsenal kalecisi Leno ise Uğurcan Çakır’ın gerisinde yer aldı.

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