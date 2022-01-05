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Uğurcan Çakır Süper Lig'e rol model oldu

Geçmişte birçok yabancı kalecinin görev yaptığı ülkemizde son yıllarda yaşanan yerli eldivene dönüş hamleleri meyvelerini veriyor. Bu değişimde hiç kuşku yok ki Trabzonspor’un Milli file bekçisi Uğurcan Çakır’ın çıkışı büyük önem taşıyor.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
​Uğurcan Çakır Süper Lige rol model oldu
Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağı konuşuluyor.

Süper Lig’de, başta 4 büyük kulüp başta olmak üzere 10 yıl öncesine kadar birçok takımın kalesi yabancı eldivenlere teslim edilirken, geçen zaman içinde yerli eldivenlere ilgi bir hayli arttı. Bu sezon Süper Lig’de yer alan 20 takımın kadrosunda yer alan toplam 68 kaleciden sadece 7 isim yabancı.

Son 3 yıldır Trabzonspor’un kalesini koruyan milli file bekçisi Uğurcan Çakır’ın yükselişi yerli kalecilerin adeta ilham kaynağı oldu. Geçmişte birçok ünlü kalecinin görev yaptığı ülkemizde son yıllardaki yerli eldivene dönüş hamleleri meyvelerini veriyor, Bu değişimde hiç kuşku yok ki Trabzonspor’un Milli eldiveni Uğurcan Çakır’ın çıkışı büyük önem taşıyor. Uzun süre Trabzonspor’da 3. kaleci olarak görev bekleyen Uğurcan Çakır, 2018-2019 sezonunda kariyeri ile ilgili kaygı duyarken bir anda şansı yakaladı.

Büyükler yerliye döndü

Trabzonspor, 9 Kasım 2018’de deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor maçından 5-0 gibi ağır bir yenilgiyle dönünce dönemin teknik direktörü Ünal Karaman’ın raporu doğrultusunda kaleci Onur Kıvrak kadro dışı bırakıldı. O dönüm noktasında herkes Uğurcan Çakır’ın yeterliliğini sorgularken, genç file bekçisi 25 Kasım 2018’de Trabzonspor’un 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçı ile kariyerine güzel bir başlangıç yaptı. Uğurcan’ın Trabzonspor alt yapısından yetişip 3 sezondur takımın kalesini başarıyla koruması yerli kalecilerinde önünü açtı.

  • Uzun yıllar Galatasaray’ın kalesini koruyan Muslera’nın sakatlanmasıyla kaleyi İsmail çipe devraldı. Beşiktaş kalesini Ersin Destanoğlu’na, Fenerbahçe ise Altay Bayındır ile Berke Özer’e teslim etti. Galatasaray dışında, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Antalyaspor, Kayserispor ve Altay kaleyi yabancı kalecilere emanet ederken, yedek bekleyenlerin tamamı ise yerli file bekçilerinden oluştu.

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