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Uğurcan Çakır'a 3 dev talip

Trabzonspor’un bonservisinden 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 25’lik pay talep ettiği milli kaleci Uğurcan Çakı için İtalya’dan İnter, İngiltere’den Tottenham ve Fransa’dan Lille ekiplerinin ilgisinin olduğu belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzonspor’da hiçbir oyuncunun değerini bulmadan kapıdan dışarıya adım atamayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakıra 3 dev talip
Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için yönetim, gelecek en iyi teklife göre hareket edecek. Beklenilen seviyede teklifler gelmezse, Uğurcan gelecek sezon da bordo-mavili takımın kalesini koruyacak.

16 milyon euroluk piyasa değeri ile şuanda Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan milli kalecinin talipleri her geçen gün artıyor. İstenilen rakamlarda teklif gelmemesi durumunda ise bu transfere onay verilmeyecek.

Bonservisi 20 milyon euro + sonraki satıştan pay

Uğurcan Çakır’ın en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan yönetim, başarılı kaleci için taban fiyatı 20 milyon euro olarak belirledi. Bordo- mavililer, ayrıca Uğurcan’ın sonraki satışından da yüzde 25’lik bir pay beklentisinde. Bu seviyelerin altında gelecek teklifleri reddedecek olan yönetimin, Uğurcan’ın Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdikten sonra teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Inter, Tottenham ve Lille Uğurcan Çakır'ın peşinde

Şuanda Uğurcan Çakır transferinde en ilgili olan kulüplerin ise İtalya Serie A ekiplerinden İnter, İngiltere Premier Lig’den Tottenham ile Fransa Lig 1 ekiplerinden Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in de formalarını giydiği Lille kulübü olduğu öğrenildi.

  • Değerini vermezlerse kalır
  • Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Uğurcan Çakır’ın transferi konusunda net bir tavır ortaya koyarken, milli kaleci de bu noktada kulübünün çıkarlarını gözetiyor. Ağaoğlu, “Tartışmasız Türkiye’nin en iyi kalecisi. En fazla parayı veren en iyi kulübe gitmesi lazım. Değerini bulmadan hiçbir oyuncu Trabzonspor Kulübü’nün kapısında adımını dışarıya atmaz. Uğurcan da ‘Kulübüm beklediği parayı bulmazsa ben gitmem’ diyor. Uğurcan Çakır değerini bulmadığı takdirde önümüzdeki sezon Trabzonspor’da oynamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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