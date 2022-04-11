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Uğurcan Çakır'dan dedesine son görev

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın önceki gün hayatını kaybeden dedesi Hacı Hüseyin Çakır (87) son yolculuğuna uğurlandı. Takım arkadaşları ve sevenleri milli kaleciyi acı gününde yalnız bırakmadı.

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Haber Merkezi DHA
Uğurcan Çakırdan dedesine son görev
Uğurcan Çakır dedesi için dua etti.

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Milli oyuncu, acı haberi Gaziantep FK deplasmanında karşılaşma sonrası öğrendi.

Hacı Hüseyin Çakır için bugün Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Uğurcan'ı takım arkadaşları yalnız bırakmadı.
İHA
Uğurcan'ı takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonsporlu oyuncular Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı’nın ağabeyi Cihan Yazısı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile çok sayıda kişi katıldı.

Hacı Hüseyin Çakır’ın cenazesi Yomra ilçesi Ocak Köyü’nde defnedildi.

Uğurcan dedesinin tabutuna omuz verdi.
DHA
Uğurcan dedesinin tabutuna omuz verdi.
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