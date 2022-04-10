Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Uğurcan Çakırın acı günü
FUTBOL FUTBOL

Uğurcan Çakır'ın acı günü

Trabzonspor forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Uğurcan Çakırın acı günü
Dedesinin vefat haberini dün oynanan maçın ardından aldı.

Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hüseyin Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhum Hüseyin Çakır'ın cenazesi, 11 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yomra Ocak köyünde defnedilecektir."

Uğurcan Çakır ve merhum dedesi Hüseyin Çakır
Uğurcan Çakır ve merhum dedesi Hüseyin Çakır

Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü
SPOR
Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü
Teravih namazına gidiyormuş

Teravih namazına gidiyormuş

​Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.
Utanç kaynağısın

'Utanç kaynağısın'

​Fransa'da İslam düşmanı cumhurbaşkanı adayına tepki.
Marmara Bölgesinde sıcaklıklar düşüyor: Yarın 8-12 derece azalacak

Eşsiz manzaralı yaylalar dron ile görüntülendi.

Bir köyü yerle bir ettiler

Bir köyü yerle bir ettiler

​Rus ordusu 'çocuk ve kadın var' yazılarına aldırmadı.

​Gülşen konserinde oğlu öldürülen acılı anne konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.