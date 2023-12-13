Uğurcan'ın acelesi yok

Trabzonspor'un önceki sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve adından Avrupa'da da söz ettiren Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferi için acele edilmiyor.

Sözleşmesi 2027 yılında bitecek Uğurcan için tekliflere açık olduklarını belirten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Uğurcan, Türk futbolunun yetiştirdiği ender değerlerden biridir. Türkiye'de bir kulübe gitmesi söz konusu değil. Bunu kendisi de istemiyor zaten. Uğurcan'ın bonservisine verilecek ücret kadar kaptanımızın kariyerine uygun bir kulüp olmasına da dikkat ediyoruz. Milli takımla Avrupa şampiyonasında da başarılı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle acelemiz yok" dedi.