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Spor

Uğurcan'ın acelesi yok

Trabzonspor ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılarıyla gündeme gelen bordo-mavili takımın kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve İngiltere Ligi takımları tarafından mercek altına alındı. Bordo mavili yönetim, Uğurcan'a gelecek teklifler için 2024 Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor.

Haber Merkezi
10:19 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro
Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro

Trabzonspor'un önceki sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve adından Avrupa'da da söz ettiren Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferi için acele edilmiyor.


Son 2 sezondur yapılan transfer tekliflerini kabul etmeyen Trabzonspor yönetimi, Uğurcan'ın transferi için haziran ayında Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor.


Milli takımdan sonra

Sözleşmesi 2027 yılında bitecek Uğurcan için tekliflere açık olduklarını belirten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Uğurcan, Türk futbolunun yetiştirdiği ender değerlerden biridir. Türkiye'de bir kulübe gitmesi söz konusu değil. Bunu kendisi de istemiyor zaten. Uğurcan'ın bonservisine verilecek ücret kadar kaptanımızın kariyerine uygun bir kulüp olmasına da dikkat ediyoruz. Milli takımla Avrupa şampiyonasında da başarılı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle acelemiz yok" dedi.





#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Transfer Haberleri
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