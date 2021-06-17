Ukrayna ilk galibiyetini aldı

EURO 2020 mücadelesinde Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan mücadele Ukrayna'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Shevchenko'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Yarmolenko ve 34. dakikada Yaremchuk kaydetti.
Kuzey Makedonya'nın golünü 57. dakikada Alioski attı.
Ukrayna'da Malinovskyi, 84. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Dimitrievski'yi geçemedi.
- Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Ukrayna, 16 turu şansını son maça taşıdı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Kuzey Makedonya ise henüz grubunda puanla tanışamadı.