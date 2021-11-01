Ukrayna'da Allahyar fırtınası

Ukrayna Premier Lig'de Zorya Luhansk, deplasmanda Metalist 1925 Kharkiv'i 6-1 mağlup etti.
Son haftalarda yükselen bir grafik çizen İranlı futbolcu Allahyar, attığı iki golle takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.
Allahyar, bu sezon Zorya formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Allahyar Sayyadmanesh şov devam ediyor ✈️ pic.twitter.com/GU020s6kcL
Allahyar Sayyadmanesh şov devam ediyor ✈️ pic.twitter.com/GU020s6kcL— Behrad Talebi (@BehradTalebi) October 31, 2021
'Geri dön' çağrısı
Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, takımlarının gol yollarında sıkıntı çektiği bu dönemde sosyal medya hesaplarından Allahyar'a geri dönmesi yönünde çağrılarda bulundu.
- Zorya Kulübü, Allahyar'ı Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Genç golcünün Ukrayna ekibiyle kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.