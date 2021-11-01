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Ukrayna'da Allahyar fırtınası

Zorya Luhansk'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna ekibinde gollerine devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, son olarak Metalist 1925 Kharkiv filelerini iki kez havalandıran 20 yaşındaki futbolcu için 'geri dön' çağrılarında bulunmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynada Allahyar fırtınası
Allahyar'ın gol vuruşu

Ukrayna Premier Lig'de Zorya Luhansk, deplasmanda Metalist 1925 Kharkiv'i 6-1 mağlup etti.

Son haftalarda yükselen bir grafik çizen İranlı futbolcu Allahyar, attığı iki golle takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

Allahyar, bu sezon Zorya formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.

'Geri dön' çağrısı

Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, takımlarının gol yollarında sıkıntı çektiği bu dönemde sosyal medya hesaplarından Allahyar'a geri dönmesi yönünde çağrılarda bulundu.

  • Zorya Kulübü, Allahyar'ı Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Genç golcünün Ukrayna ekibiyle kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

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@allahyar_sayyadmanesh'in paylaştığı bir gönderi

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