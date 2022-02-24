Ukraynalı yıldızdan Rusya protestosu: Formasını çıkararak mesaj verdi

Dünya

Canlı yayında patlama sesi: Muhabirin zor anları

Putin'in Donbas'a askeri operasyon emri vermesinin ardından Ukrayna Başkanti Kiev ve diğer pek çok kentte patlama sesleri duyuldu. CNN International muhabiri anons geçerken patlama sesleri kayıt altına alındı.