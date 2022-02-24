Ukraynalı yıldızdan Rusya protestosu: Formasını çıkararak mesaj verdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica, sahasında konuk ettiği Hollanda ekibi Ajax ile 2-2 berabere kaldı.
Benfica'ya beraberliği getiren golü kaydeden Ukraynalı futbolcu Roman Yaremçuk, maçta ülkesine savaş açan Rusya'yı protesto etti.
Attığı golün ardından formasını çıkaran 26 yaşındaki futbolcu, 'Ukrayna Devlet Arması' baskısının bulunduğu tişörtü öperek kameralara görüntü verdi.
Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yaremçuk, ülkesine desteğini şu ifadelerle gösterdi:
- "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanı. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'ya şükürler olsun."