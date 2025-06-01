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Ülker Stadı'nda tadilat var

Ülker Stadı'nda tadilat var

15:481/06/2025, Pazar
AA
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Fenerbahçe'nin ligdeki son maçında tribünler boş kalmıştı.
Fenerbahçe'nin ligdeki son maçında tribünler boş kalmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonunun Kadıköy'deki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla tamamlanmasının ardından Ülker Stadı tadilata girdi.


Çalışmalar kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenilenecek. Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak. Ardından 9 bin yeni koltuğun montaj işlemleri gerçekleştirilecek.


Koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.






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