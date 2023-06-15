Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali’nde İspanya ile İtalya, Hollanda’nın De Grolsch Veste Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremi Pino’nun golüyle 1-0 öne geçti. 11. dakikada İtalya, Ciro Immobile’nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da büyük heyecan yaşanırken, İspanya 88. dakikada Joselu’nun golüyle 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu ve İspanya adını finale yazdırdı.