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Spor

Uluslar Ligi'nde Halil Umut Meler'e görev

Uluslar Ligi A Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geleceği mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

20:46 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 20:46 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Halil Umut Meler
Halil Umut Meler

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.


Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.






#Halil Umut Meler
#Portekiz
#Hırvatistan
#Uluslar Ligi
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