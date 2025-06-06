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Uluslar Ligi'nde unutulmayacak maç: 9 gol atıldı İspanya finale yükseldi

Uluslar Ligi'nde unutulmayacak maç: 9 gol atıldı İspanya finale yükseldi

00:046/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Portekiz'in finaldeki rakibi oldu.

Almanya'nın Stuttgart şehrindeki MHP Arena'da oynanan yarı final maçında İspanya ile Fransa karşılaştı.


İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.


Mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. İspanyollar, Lamine Yamal'ın 54 (penaltıdan) ve Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.


Fransa, Kylian Mbappe'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.


Yamal, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.


Rayan Cherki'nin 79, Daniel Vivian'ın (kendi kalesine) 84 ve Randal Kolo Muani'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.


Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı.


Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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