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Ümit Davala'nın acı günü

Ümit Davala'nın acı günü

17:341/10/2024, Salı
AA
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Ümit Davala ve babası Ali Davala
Ümit Davala ve babası Ali Davala

Teknik direktör Ümit Davala'nın babası Ali Davala'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Ali Davala için Güzelbahçe'deki Atiye Ali Çiçek Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.


Cenazeye Ali Davala'nın oğlu Ümit Davala, ailesi, yakınları, teknik direktörler Fatih Terim ile Tamer Tuna'nın aralarında bulunduğu futbol camiasından isimler, oyuncu Alp Kırşan'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.


Davala'nın cenazesi Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'nda defnedildi.




#Ümit Davala
#Ali Davala
#İzmir

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