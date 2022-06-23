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Ümit Karan 24 Erzincanspor'da

TFF 2. Lig'de mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, teknik direktör Ümit Karan'la 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi AA
Ümit Karan 24 Erzincansporda
Ümit Karan sözleşmeye imzayı attı.

Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Kırmızı-siyahlı kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Gökhan Keleş, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Kente ve camiaya güzel işler yaşatacaklarını ifade eden Keleş, "Sezon sonunda da arzuladığımız hedeflerimizi inşallah yerine getireceğiz" diye konuştu.

Ümit Karan da kendisini takımın başına getiren yöneticilere teşekkür etti.

Futbolun hedefe koşan ve ulaşan bir takım olduğunda keyif verdiğini aktaran Karan, şunları kaydetti:

  • "Ben hayatım boyunca futbol kariyerimde de yaptığım hocalık dönemlerinde de hep hedefe odaklı yaşamışımdır. Başkanın hedefi takımı üst lige çıkartmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapmaya, en iyi kadroyu kurmaya, en iyi takımı yapmaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmamız lazım, tüm Erzincan'a taraftara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Ama bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Tüm desteğe ihtiyacımız var, seyircimiz arkamızda duracak. Bu yolu mutlaka beraber yürüyeceğiz, Erzincanspor için hayırlı olsun diyorum."

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