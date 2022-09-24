Ümit Karan'dan Jorge Jesus çıkışı: Egosu yüzünden oynatmıyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u eleştiren Ümit Karan, Portekizli çalıştırıcının egolu olduğunu ve bu yüzünden Arda Güler'i oynatmadığını iddia etti.

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