Spor Ümit Karandan Jorge Jesus çıkışı Egosu yüzünden oynatmıyor
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Ümit Karan'dan Jorge Jesus çıkışı: Egosu yüzünden oynatmıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u eleştiren Ümit Karan, Portekizli çalıştırıcının egolu olduğunu ve bu yüzünden Arda Güler'i oynatmadığını iddia etti.

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Haber Merkezi Diğer
Ümit Karan Jorge Jesus için ne dedi?
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u çalıştıran Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan, Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynatılmamasını eleştirdi.

Karan'ın sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'la ilgili sözleri dikkati çekti.

Sabah'a konuşan Ümit Karan'ın Arda Güler'le ilgili soruya verdiği cevap şöyle:


"Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur"

  • "Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır."

Ümit Karan
Ümit Karan

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