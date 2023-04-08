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Spor

Ümit Karan'dan dikkati çeken Jesus yorumu

Galatasaray'ın eski futbolcularından Ümit Karan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için, "Türk hoca olsaydı çoktan gönderilmişti" dedi.

16:53 . 8/04/2023 Cumartesi
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Jorge Jesus Fenerbahçe'de de eleştirilmeye başlandı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de de eleştirilmeye başlandı.

Ümit Karan, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Galatasaray'ın şampiyonluğa çok yakın olduğunu belirten Karan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ise performansını eleştirdi.


Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ümit Karan'ın açıklamaları şöyle:


"Yüzde 99 şampiyon"

"Galatasaray yüzde 99 şampiyon. Tabii futbolda yüzde 1 önemli bir orandır ama Galatasaray bu saatten sonra yarışı bırakmaz."


"Jesus kaybetmeyi seviyor!"

"Jorge Jesus Türk hoca olsaydı çoktan gönderilmişti. Özellikle derbilerde 3'lü sistem deniyor, kaybetmeyi seviyor demek ki! Hem derbilerde risk almaya gerek yok, kazanıp taraftarı mutlu etmek gerek. Türkiye'de 3'lü sistem üzerinde durmaya gerek yok. Artık şunun bilinmesi lazım; Türkiye'deki takımlar 3'lü sistemi oynayamıyor. Her seferinde denemenin bir anlamı yok."





#Süper Lig
#Jorge Jesus
#Ümit Karan
#Fenerbahçe
#Galatasaray
1 saat önce
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