Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Edirne'de büyük bir spor etkinliği daha düzenlendiğini söyledi.

Edirne'nin, Balkanlar'ın en önde gelen şehirlerinin başında geldiğini vurgulayan Vali Sezer, "Biz Edirne'mizi Balkanların spor merkezi yapmayı hedefliyoruz. İlimizde ulusal ve uluslararası bu tür salon sporları etkinliklerinin düzenlenmesi son derece önemli. Bu turnuvaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Centilmenlik içinde inşallah müsabakalar tamamlanır." ifadelerini kullandı.