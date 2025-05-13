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Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de başladı

Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de başladı

17:3213/05/2025, Salı
AA
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Judo

Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Edirne'de başladı. Şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı.

Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, üniversitenin 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı.


Sporcuların geçişiyle başlayan açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Edirne'de büyük bir spor etkinliği daha düzenlendiğini söyledi.


Edirne'nin, Balkanlar'ın en önde gelen şehirlerinin başında geldiğini vurgulayan Vali Sezer, "Biz Edirne'mizi Balkanların spor merkezi yapmayı hedefliyoruz. İlimizde ulusal ve uluslararası bu tür salon sporları etkinliklerinin düzenlenmesi son derece önemli. Bu turnuvaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Centilmenlik içinde inşallah müsabakalar tamamlanır." ifadelerini kullandı.


Şampiyona yarın sona erecek.




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