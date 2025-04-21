Uşakspor ve Tire FK Play-Off'a koşuyor

Geçen hafta Play-Off potasına giren Tire 2021 FK da art arda üçüncü galibiyetini Fatsa Belediyespor'u dış sahada 4-1 mağlup ederek alıp 45 puana ulaştı. İki takım son hafta birbirleriyle oynayacak. Grupta Play-Off'un tek basamak gerisindeki Mazıdağı Fosfatspor'un ise 43 puanı var.