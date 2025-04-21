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Uşakspor ve Tire FK Play-Off'a koşuyor

Uşakspor ve Tire FK Play-Off'a koşuyor

13:5521/04/2025, Pazartesi
IHA
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Uşakspor ve Tire FK Play-Off'a koşuyor
Uşakspor ve Tire FK Play-Off'a koşuyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısında çok iyi bir form grafiği yakalayan Ege ekipleri Uşakspor ve Tire 2021 FK isimlerini Play-Off'a yazdırmak üzere. Grupta Uşakspor evinde Çayelispor'u 2-0 yenerek son hafta öncesi 45 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu

Geçen hafta Play-Off potasına giren Tire 2021 FK da art arda üçüncü galibiyetini Fatsa Belediyespor'u dış sahada 4-1 mağlup ederek alıp 45 puana ulaştı. İki takım son hafta birbirleriyle oynayacak. Grupta Play-Off'un tek basamak gerisindeki Mazıdağı Fosfatspor'un ise 43 puanı var.


#Uşakspor
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