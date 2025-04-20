Uşakspor'dan kritik 3 puan

Uşaksporlu futbolcuların maç sonundaki galibiyet pozu.
3. Lig 2’nci Grup’ta play-off mücadelesi veren Uşakspor, evinde Çayelispor’u iki golle geçti.
Uşakspor, sahasında ağırladığı Çayelispor'u 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, 45’inci dakikada penaltıdan Selçuk’un golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıda da 90. dakikada Buğrahan ile bir gol daha bulan Uşakspor 3 puanı aldı.
Uşakspor bu sonuçla 45 puana yükseldi ve ilk 6 içinde yer aldı. Çayelispor ise 41 puanda kaldı.
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