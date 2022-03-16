Uyumlu çalışmak zirveye taşıdı

Trabzonspor, 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanırken, başkan Ahmet Ağaoğlu göreve geldiğinden beri transfer politikasını sürdürülebilir ekonomik çerçevede belirledi.
Bordo-mavili kulüpte ortaya çıkan sportif başarı ve sürdürülebilir ekonomik yapı, yapılan doğru planlamaların eseri oldu. Ağaoğlu, 20 Nisan 2020’de göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı, ilk döneminde takımın kolay gol yeme alışkanlığına odaklandı.
- Takımı 17. sıradan alıp Avrupa kupalarına taşıması başta yönetimin ve camianın güvenini kazandı. Deneyimli çalıştırıcı 2021-22 sezonuna geçişle birlikte transferlerde etkin rol oynadı ve herkese örnek bir transfer dönemi geçirdi. Uyum içerisinde çalışan başkan ve teknik heyet, kendi alanlarında kalınca başarı kaçınılmaz oldu.