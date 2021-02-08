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​Üzgün ama umutlu

Üzgün ama umutlu

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Mesut Özil, derbiyi kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Özil, “Ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler, kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak” ifadelerini kullandı .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil
Mesut Özil

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübe, takım arkadaşları ve taraftarlarla büyük zaferler, kupalar kazanmaya geldiğini söyleyerek, “Yolumuzun uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak” dedi. Mesut Özil, sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamada bulundu. Yıldız futbolcu, “Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim. Dün (Önceki gün) akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak” ifadelerini kullandı.

İLK 11’E GİRİYOR

  • Fenerbahçe’de önümüzdeki maçlarda orta saha kurgusu değişiyor. Teknik direktör Erol Bulut, son 2 maçta yedek kulübesinde maça başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Mesut Özil’i gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında ilk 11’e monte edecek. 32 yaşındaki futbolcunun oynamasıyla orta saha kurgusu da yeniden şekillenecek. Luiz Gustavo’nun da bu maça yetişmesi için yoğun tedavi programı uygulanacak. Teknik direktör Erol Bulut’un Karagümrük maçında orta sahada, yetişirse Luiz Gustavo-Ozan Tufan-Mesut Özil kurgusuna görev verecek. Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan ve Sosa ise yedek kulübesine çekilecek. Saha koşularına başlayan yeni transferlerden İrfan Can Kahveci’nin de bu maçta kadroda olması bekleniyor.

İRFAN CAN GELİYOR

Dizindeki ödem nedeniyle tedavisi devam eden Luiz Gustavo Başakşehir ile oynanacak kupa mücadelesinde riske edimeyecek. Brezilyalı futbolcuya yoğun tedavi uygulanmaya devam ediliyor. Luiz Gustavo hafta sonu ligde oynanacak Fatih Karagümrük maçında ise formasına kavuşması bekleniyor. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden İrfan Can Kahveci’nin Fatih Karagümrük maçında kardoda olması bekleniyor. Pelkas ise bu maça da yetişmeyecek ve Göztepe karşılaşmasında sahada olacak.

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