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Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Muğla'da düzenlenecek

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Muğla'da düzenlenecek

16:2619/03/2025, Wednesday
AA
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Yarışmada sporcular, 4 bin metrelik parkurda mücadele edecek.
Yarışmada sporcular, 4 bin metrelik parkurda mücadele edecek.

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası'na, hafta sonu Muğla ev sahipliği yapacak. Organizasyonda, 24 kulüp ve 400'ün üzerinde sporcu farklı kategorilerde kupa için yarışacak.

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası'na, hafta sonu Muğla ev sahipliği yapacak. Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı'nda 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, 24 kulüp ve 400'ün üzerinde sporcu farklı kategorilerde kupa için yarışacak.


Yarışmada sporcular, 4 bin metrelik parkurda mücadele edecek.

#Kürek
#Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası
#Muğla

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