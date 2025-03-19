Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Muğla'da düzenlenecek

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası'na, hafta sonu Muğla ev sahipliği yapacak. Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı'nda 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, 24 kulüp ve 400'ün üzerinde sporcu farklı kategorilerde kupa için yarışacak.