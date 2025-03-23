Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı

Türkiye Kürek Federasyonunca organize edilen, Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesinin destekleriyle Çalış Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katıldı.

Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.