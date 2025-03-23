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Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı

18:3323/03/2025, Pazar
AA
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Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası
Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

Türkiye Kürek Federasyonunca organize edilen, Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesinin destekleriyle Çalış Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katıldı.


Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.


Yarışların ardından dereceye giren ekipler şöyle:


Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Pera Kürek Kulübü, 3- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B


Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3- 1779 Spor Kulübü


Erkekler iki çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Alesta Kürek, 3- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü


Kadınlar iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Kratos Spor Kulübü, 3- Winka Su Sporları


Erkekler tek çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek Sporları Kulübü, 2- İstanbul Kartal Belediye Spor, 3- Sinop 1853 Spor Kulübü


Kadınlar tek çifte: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü, 3- Aviron Spor Kulübü


Deniz küreği genç mix dört çifte dümencili: 1- Sinop 1853 Spor Kulübü, 2- Çanakkale Kürek ve Kano, 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi


Deniz küreği genç mix iki çifte: 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2- Sinop 1853 Spor Kulübü, 3- İzmir Kürek Kulübü


Akademi erkekler iki çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü, 2- Atılım Üniversitesi, 3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Akademi erkekler tek çifte: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B, 2- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü C, 3- Atılım Üniversitesi Spor Kulübü


Organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

#Uzun Mesafe Deniz Küreği
#Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası
#fethiye

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