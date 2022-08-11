Konyaspor'u eleyen Vaduz hangi ülkenin takımıdır? Lihtenştayn ülke mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Konyaspor, 3. Tur'da Vaduz ile ilk maçında 1-1 berabere kaldı. Konyaspor, evindeki müsabakayı ise 4-2 kaybetti. Futbol severler, bu beklenmedik gelişmeden sonra Vaduz'un hangi ülkenin takımı olduğunu ve nasıl bir takım olduğunu araştırmaya başladı. Bizler de sizler için bütün bilgileri bir araya getirdik.

Vaduz hangi ülkenin takımı?

Vaduz FC, Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesi olan ve İsviçre ve Avusturya arasında yer alan 38 bin nüfuslu Lihtenştayn isimli ülkenin takımıdır. Lihtenştayn'de profesyonel düzeyde futbol oynanmadığı için Vaduz FC takımı, İsviçre Challenge League'nde mücadele etmektedir.

Lihtenştayn ülkesi nerede?

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Lihtenştayn, Orta Avrupa'da İsviçre ile Avusturya arasında düzlük bir alanda bulunuyor. Ülkenin batı kısmını İsviçre, doğu kısmını Avusturya çevreliyor. Lihtenştayn, komşularıyla birlikte denize kıyısı olmayan ikinci ülkedir. Ülke, 160 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın altıncı, Avrupa'nın dördüncü küçük ülkesidir.

Lihtenştayn nüfusu ne kadardır?

Lihtenştayn’ın nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 38.128 kişidir. Nüfus değişim oranı %0,29’tur. 160 kilometrekarelik alana sahip ülkede, kilometre başına 238 kişi düşüyor. Ülkede ortalama yaşam süresi 82 yıldır.

Lihtenştayn başkenti neresidir?

Lihtenştayn’ın başkenti Vaduz’dur. Vaduz, ülkenin batısında İsviçre sınırında Ren nehri boyunca kurulmuştur. Ülkeye adını veren Lihtenştayn ailesinin ilk aldıkları yerdir. Bu nedenle şehir ülke için manevi değere sahiptir. Vaduz, 5429 nüfusa ve 17,3 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Şehrin tek ve en işlek caddesi Stadtle Caddesi (Altın Yol)’dir. Şehrin en önemli müzeleri, parlamento binası, hediyelik eşya dükkânları, restoran ve kafeleri bu cadde üzerinde yer alıyor.

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Lihtenştayn para birimi nedir?

Lihtenştayn ulusal para birimi İsviçre Frangı’dır. İsviçre ile yapılan gümrük birliği anlaşması sonucunda, İsviçre’nin para birimi olan İsviçre Frangı’nı kabul etmişler. Lihtenştayn, gayri safi milli hâsılasıyla Avrupa’nın en zengin ülkesidir. Ülkede kişi başına düşen milli gelir 120 bin dolar civarındadır.

Lihtenştayn resmi dili nedir?

Lihtenştayn’ın resmi dili Almancadır. Fakat bu dil Almanya’da konuşulan dilden farklıdır. Daha ziyade İsviçre ve Avusturya’da konuşulan Almancaya daha benzerdir.

Lihtenştayn ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Lihtenştayn ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Lihtenştayn zaman bakımından Türkiye’den bir saat geridedir. Buna göre Lihtenştayn’da saatler 01.00’i gösterdiğinde, Türkiye’de saat 02.00’dir.

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