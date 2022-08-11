Vaduz teknik direktörü Allesandro Mangiarratti sokak antrenmanının sebebini açıkladı

Lihtenştayn temsilcisi Vaduz FC'nin Teknik Direktörü Allesandro Mangiarratti, Konyaspor karşısında turu atladıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Allesandro Mangiarratti, takımının şehrin sokaklarında antrenman yapmasına ilişkin soruya, "Genelde bu tarz antrenmanları yapıyoruz. Oyuncularım hem şehri görüyorlar hem de antrenman yapmış oluyorlar. Sokaklarda koştular, otelde yatmak yerine bu daha iyi oluyor." cevabını verdi.

Konya’da iyi karşılandıklarını, büyük bir statta ve atmosferde oynamaktan sevinç duyduklarını anlatan Mangiarratti, "Taraftarın alkışlamalarından da kıvanç duyduk. Şimdi üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Pazar günü önemli bir maça çıkacağız. Bunun hazırlıklarını başlayacağız." şeklinde konuştu.