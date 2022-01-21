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Vagner Love 37 yaşında transfer oldu

Danimarka ekibi Midtjylland, Süper Lig'in eski gol kralı Vagner Love'ı renklerine bağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vagner Love 37 yaşında transfer oldu
Vagner Love Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamamıştı.

Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymiş olan Vagner Love'ın yeni durağı Danimarka oldu.

Midtjylland Kulübü, son olarak Kazakistan ekibi Kairat Almaty'de oynayan 37 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.

Brezilyalı futbolcu ile yapılan anlaşmanın 6 aylık olduğu bildirildi.

Vagner Love, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.
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