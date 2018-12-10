Vakıfbank dünya şampiyonu

Ülkemizi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda temsil eden VakıfBank başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada tüm maçlarını kazanarak grubunu lider tamamlayan sarı-siyahlı ekip, finalde Brezilya’nın Minas takımını 3-0 yenerek üst üste 2., toplamda da 3. kez dünyanın en büyüğü oldu. Son 6 Dünya Şampiyonası’nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.

VakıfBank, son 2 dünya ve Avrupa şampiyonu olarak uluslararası alanda voleybola damgasını vurdu. VakıfBank, ayrıca geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley (Türkiye Kupası) şampiyonluğunu da elde etmişti. Türk takımları, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 2015 ve 2016’da Eczacıbaşı VitrA, 2013, 2017 ve 2018’de VakıfBank 2010’da ise Fenerbahçe ile kupayı kazandı.

BRONZ MADALYA ECZACIBAŞI’NIN

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı ekip Praia Clube ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Maçın en skorer ismi Gözde Yılmaz, aynı zamanda karşılaşmanın “En Değerli Oyuncusu” da seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren’e bir telgraf göndererek tebriklerini iletti.

En iyi oyuncu Zhu Ting

Organizasyonun en değerli oyucusu (MVP) VakıfBank’tan Zhu Ting seçildi. Çinli sporcu, ayrıca en iyi smaçör unvanını da aldı. Rüya takımda VakıfBank’ta Milena Rasic en iyi orta oyuncu, Gizem Örge en iyi libero, Eczacabışı VitrA’dan Tijana Boskovic ise en iyi pasör çaprazı seçildi.