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Spor

VakıfBank yarı finalde

VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu’ndaki ikinci ve son maçında Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

11:29 - 15/12/2023 Cuma
DHA
VakıfBanklı sporcular alınan galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.
VakıfBanklı sporcular alınan galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'u 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen VakıfBank grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi.


Sarı-siyahlılar, yarı finalde A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek. VakıfBank, yarı final karşılaşmasını 16 Aralık Cumartesi günü TSİ 09.00 veya 14.30’da oynayacak.


VakıfBank-Dentil Praia Clube karşılaşmasının ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:


1 - VakıfBank - 6 puan

2 - Dentil Praia Clube - 3 puan

3 - Sport Center - 0 puan






#2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
#VakıfBank
#Dentil Praia Clube
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