İngiltere Championship’te Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut’un çalıştırdığı Cardiff City’yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Ozan Tufan da bir gol kaydetti. Hull City-Cardiff City maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.