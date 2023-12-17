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Spor

Valencia-Barcelona: 1-1 (ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Barcelona deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kalarak puan kaybını sürdürdü. Katalan devinin tek golü 55. dakikada Joao Felix'ten geldi. Barcelona bu sonuçla birlikte puanını 35'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Valencia-Barcelona maçının özetini haberin içerisinde bulunan link üzerinden izleyebilirsiniz.

09:59 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 10:02 - 17/12/2023 Pazar
AA
Zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.
Zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.

La Liga 17. hafta karşılaşmasında Barcelona, deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kalarak, puan kaybını sürdürdü.


İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmada, Barcelona 55. dakikada Joao Felix ile öne geçse de ev sahibi takım 70. dakikada Hugo Guillamon ile beraberliği yakaladı.


Ligde geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı maçta Girona'ya 4-2 yenilen Barcelona, Valencia deplasmanındaki aldığı beraberlikle 35 puanla 3. sırada kaldı.


La Liga'da birer maç eksiği olan Girona 41 puanla lider, Real Madrid ise 39 puanla ikinci sırada bulunuyor.


Diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Belçika'nın Antwerp takımına da yenilen Barcelona, son 3 maçtır kazanamıyor.







#La Liga
#Barcelona
#Valencia
20 dakika önce
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