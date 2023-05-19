Valencia Alex'i yakaladı

Alex - Valencia
Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, maçı 3-1’lik skorla kazandı.
Sarı-laciverti takımda mücadeleye ilk 11’de başlayan Enner Valencia, 72 dakika sahada kaldı. 71. dakikada bordo-mavili ekibin filelerini havalandıran Valencia, gol sayısını 28’e yükselterek, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden iki yabancı oyuncudan biri oldu.
2011-12 sezonunda Alex de Souza’nın elde ettiği rekora ortak olan Valencia, bir gol daha kaydetmesi durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu olacak.
Bu sezon 28 lig maçında 28 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.