Valencia Alex'i yakaladı

Sarı-laciverti takımda mücadeleye ilk 11’de başlayan Enner Valencia, 72 dakika sahada kaldı. 71. dakikada bordo-mavili ekibin filelerini havalandıran Valencia, gol sayısını 28’e yükselterek, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden iki yabancı oyuncudan biri oldu.

2011-12 sezonunda Alex de Souza’nın elde ettiği rekora ortak olan Valencia, bir gol daha kaydetmesi durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu olacak.