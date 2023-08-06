Valencia çılgına döndü

Valencia maç sonu sinirlerine hakim olamadı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve Brezilya ekiplerinden Internacional'a transfer olan Enner Valencia, takımının son oynadığı lig maçında çılgına döndü.
Corinthians karşısında 89. dakikada oyuna dahil olan Ekvadorlu futbolcu, 90+9. dakikada yaptığı asistle skorun 2-2'ye gelmesini sağladı ve takımının puan almasında başrolü oynadı.
Maçın son düdüğünün ardından sinirli halleri dikkati çeken Enner Valencia, takım arkadaşı Luiz Adriano ile tartıştı. 33 yaşındaki futbolcunun daha sonra da Internacional Futbol Direktörü Magrao'nun üzerine yürüyerek sert bir şekilde ittiği görüldü. Valencia, teknik heyetin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirilebildi.
Enner Valencia'nın ilk 11'e alınmaması nedeniyle gergin olduğu belirtildi.