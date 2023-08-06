Valencia çılgına döndü

Fenerbahçe, yabancı oyuncu fazlalığına çözüm ararken Joao Pedro ve Diego Rossi ile yolları ayırdı. Miha Zajc ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunuyor. 14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim en az 2 oyuncu ile daha yollarını ayıracak. Batshuayi'nin de gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.