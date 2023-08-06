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Spor

Valencia çılgına döndü

Internacional forması giyen Enner Valencia, 89. dakikada oyuna alınmasına sinirlendi ve maç sonu futbol direktörü Magrao'nun üzerine yürüdü.

10:57 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Valencia maç sonu sinirlerine hakim olamadı.

Valencia maç sonu sinirlerine hakim olamadı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve Brezilya ekiplerinden Internacional'a transfer olan Enner Valencia, takımının son oynadığı lig maçında çılgına döndü.


Corinthians karşısında 89. dakikada oyuna dahil olan Ekvadorlu futbolcu, 90+9. dakikada yaptığı asistle skorun 2-2'ye gelmesini sağladı ve takımının puan almasında başrolü oynadı.


Maçın son düdüğünün ardından sinirli halleri dikkati çeken Enner Valencia, takım arkadaşı Luiz Adriano ile tartıştı. 33 yaşındaki futbolcunun daha sonra da Internacional Futbol Direktörü Magrao'nun üzerine yürüyerek sert bir şekilde ittiği görüldü. Valencia, teknik heyetin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirilebildi.


Enner Valencia'nın ilk 11'e alınmaması nedeniyle gergin olduğu belirtildi.


İşte Valencia'nın o anları:



#Enner Valencia
#Internacional
#Magrao
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