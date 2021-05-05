Valencia forvette kendini buldu

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Futbol A Takım Teknik Direktörü olan Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinin ardından kendini buldu. Genç teknik adam, tecrübeli futbolcudan daha fazla verim alabilmek adına kendisini forvette görevlendirirken, Valencia da değişen futbol anlayışıyla ceza sahasında daha fazla topla buluşmaya başladı ve daha fazla etkili oldu. Valencia 24 maçta ulaştığı gol sayısına son 7 haftadaki performansıyla ulaştı. Daha önce 24 maçta 5 kez fileleri havalandıran tecrübeli golcü son 7 maçta 5 kez fileleri havalandırdı ve 1 de asist yaptı. Valencia hücumda hem pas merkezi oluyor hem de gol pozisyonlarına giriyor. Ayrıca hücum oyuncusu olmasına rağmen takım oyununa katkısıyla da takıma güç katıyor.

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Forvet Valencia

Süper Lig’de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere toplamda 11 golü olan Valencia kalan 3 maçta da Fenerbahçe’nin gol silahı olacak. Ekvadorlu golcü, sarı-lacivertli takımda yeni sezonda forvet hattında kalacak tek isim olacak. Emre Belözoğlu yeni sezon kadro yapılanmasında Valencia’yı düşünüyor. Forvet hattındaki diğer isimler Samatta, Thiam ve Cisse ile yollar ayrılacak.

Orta saha üretiyor

Sarı-lacivertli takımda oyun sisteminin değişmesiyle orta sahada görev yapan oyuncuların üretkenliği de arttı. Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Pelkas son 5 maçta toplamda 10 gol katkısı sağladı. Ozan Tufan 3 asist, İrfan Can Kahveci 1 asist, Pelkas 2 gol 1 asist, Mert Hakan Yandaş 1 gol 1 asist, Sosa 1 gol atarak toplamda 10 kez skora katkı sağladı.

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