Valencia yeni rekorların peşinde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük maçı öncesi bir araya geldiği oyuncularına ligin henüz bitmediğini hatırlattı ve "Ligde hedefimize ulaşmak için halen yapabileceğimiz bir şeyler var. Son ana kadar hedefimize ulaşmak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı