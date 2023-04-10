Valencia yeni rekorların peşinde

Valencia, bu sezon Aykut Kocaman ve Diagne'nin rekorlarını geçebilir.
Ligde 22 maçta 26 kez fileleri havalandıran Ekvadorlu forvet gollerini sürdürerek, ligde 2010-11 sezonunda 28 gol atan Alex ve 1988-89 sezonunda 29 gol atan Aykut Kocaman'ı geçerek, Fenerbahçe'de lig tarihinin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirmek istiyor.
Ligde 26 golü bulunan Valencia kalan haftalarda 5 gol daha atarsa lig tarihinde bir rekora daha imza atacak. 2017-18 sezonunda 29 gol atan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını elde etmişti. 1 sene sonra 2018-19 sezonunda da gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne ligde forma giydiği maçlarda 30 kez ağları havalandırarak, Gomis'in rekorunu kırmış ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etmişti.
Valencia kalan maçlarda 5 gol daha atarsa Diagne'nin rekorunu kırarak, lig tarihinin en golcü yabancı oyuncu unvanını elde edecek.