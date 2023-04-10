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Spor

Valencia yeni rekorların peşinde

Tüm kulvarlarda attığı 29 golle Fenerbahçe'nin tarihinde resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Enner Valencia'nın gözü yeni rekorlarda.

11:47 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Valencia, bu sezon Aykut Kocaman ve Diagne'nin rekorlarını geçebilir.

Valencia, bu sezon Aykut Kocaman ve Diagne'nin rekorlarını geçebilir.

Ligde 22 maçta 26 kez fileleri havalandıran Ekvadorlu forvet gollerini sürdürerek, ligde 2010-11 sezonunda 28 gol atan Alex ve 1988-89 sezonunda 29 gol atan Aykut Kocaman'ı geçerek, Fenerbahçe'de lig tarihinin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirmek istiyor.


En golcü yabancı futbolcu olacak

Ligde 26 golü bulunan Valencia kalan haftalarda 5 gol daha atarsa lig tarihinde bir rekora daha imza atacak. 2017-18 sezonunda 29 gol atan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını elde etmişti. 1 sene sonra 2018-19 sezonunda da gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne ligde forma giydiği maçlarda 30 kez ağları havalandırarak, Gomis'in rekorunu kırmış ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etmişti.


Valencia kalan maçlarda 5 gol daha atarsa Diagne'nin rekorunu kırarak, lig tarihinin en golcü yabancı oyuncu unvanını elde edecek.





#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Süper Lig
25 dakika önce
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