|
Reklam
Reklam
Spor

Valencia'nın gözü Sevilla'da

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve ligde 23 golü bulunan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Sevilla ile perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda yapacakları 2-0'ın rövanşında ağları havalandırarak takımını çeyrek finale taşımak istiyor.

Haber Merkezi
09:32 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kaybetmişti.

Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kaybetmişti.

Fenerbahçe'de gözler, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Sevilla ile sahasında perşembe günü yapacağı karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertli takımın golcü ismi Enner Valencia'nın da aklında şu anda sadece Sevilla var. Bu sezon ligde 23 golle dikkatleri üzerine çeken Ekvadorlu golcü, Sevilla karşısında gol atmak istiyor.


"Çeyrek finale yükselmek istiyoruz"

33 yaşındaki futbolcu, "Sevilla karşısında zorlu bir maç oynayacağız, ancak turu geçeceğimize inanıyoruz. Turu geçecek skoru alarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyoruz. Sevilla karşısında gol atarak, Fenerbahçe'nin turu geçmesine yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımla istediğimiz sonucu alarak sahadan ayrılacağız" ifadelerini kullandı.


Suskun kalınca galibiyet zor

Gol yollarında kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Valencia, suskun kaldığında ise Fenerbahçe kazanamıyor. Ekvadorlu futbolcunun gol attığı maçlarda sarı-lacivertliler kazanırken, gol atamadığı ya da oynamadığı maçlarda ise galibiyete uzanmakta zorlanıyor. Son 3 ayda oynadığı maçlarda 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertli takımın bu maçlarında Valencia suskun kaldı.


33 yaşındaki oyuncunun ilk 11'de olmadığı Trabzonspor (0-2) ve Galatasaray (0-3) maçlarında yenilen Fenerbahçe, Valencia'nın gol yollarında suskun kaldığı Sevilla maçını da 2-0 kaybetti.



#Fenerbahçe
#Sevilla
#Enner Valencia
2 saat önce
default-profile-img
Valencia'nın gözü Sevilla'da
İkinci el otomobilde seçim ve bayram hareketliliği: Yüzde 5 artış var
Adaylık heyecanı: Hangi parti ne şartla başvuru alıyor?
Depremde yıkılan mahallelerinin başka yere taşınmasını istiyorlar
Brezilya'daki aşırı yağış toprak kaymasına sebep oldu: 8 ölü
Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.