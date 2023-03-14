Valencia'nın gözü Sevilla'da

Fenerbahçe'de gözler, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Sevilla ile sahasında perşembe günü yapacağı karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertli takımın golcü ismi Enner Valencia'nın da aklında şu anda sadece Sevilla var. Bu sezon ligde 23 golle dikkatleri üzerine çeken Ekvadorlu golcü, Sevilla karşısında gol atmak istiyor.





"Çeyrek finale yükselmek istiyoruz"

33 yaşındaki futbolcu, "Sevilla karşısında zorlu bir maç oynayacağız, ancak turu geçeceğimize inanıyoruz. Turu geçecek skoru alarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyoruz. Sevilla karşısında gol atarak, Fenerbahçe'nin turu geçmesine yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımla istediğimiz sonucu alarak sahadan ayrılacağız" ifadelerini kullandı.





Suskun kalınca galibiyet zor

Gol yollarında kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Valencia, suskun kaldığında ise Fenerbahçe kazanamıyor. Ekvadorlu futbolcunun gol attığı maçlarda sarı-lacivertliler kazanırken, gol atamadığı ya da oynamadığı maçlarda ise galibiyete uzanmakta zorlanıyor. Son 3 ayda oynadığı maçlarda 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertli takımın bu maçlarında Valencia suskun kaldı.





33 yaşındaki oyuncunun ilk 11'de olmadığı Trabzonspor (0-2) ve Galatasaray (0-3) maçlarında yenilen Fenerbahçe, Valencia'nın gol yollarında suskun kaldığı Sevilla maçını da 2-0 kaybetti.







