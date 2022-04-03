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Valerien Ismael: Ben kazanmaya geldim

Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın yeni hocası Valerien Ismael, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael: Ben kazanmaya geldim
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Yüksek tempoda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un golünü 56. dakikada Andreas Cornelius kaydederken, Beşiktaş'ın golünü ise 71. dakikada Valentin Rosier attı.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, her zaman kazanmayı istediğini söyledi. Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Kalitemiz var"

"Takımımdan görmek istediğim şey bu. Kalitemiz var. Mantalitemiz oturduğunda fark oluşturacağız. Bu da benim işim zaten. İlk maç için biraz aksaklıklar yaşadık ama tempomuz iyiydi. Ne zaman oynayacağımız ve ne zaman bekleyeceğimiz konuları zamanla oturacaktır."

  • "Buraya kazanmaya geldim"
  • "Oyuncularımdan heyecanlı olmalarını istiyorsam, ben de saha kenarında böyle olmalıyım. Ben kazanmayı isteyen bir insanım. Kazanmaya alışkınım. Buraya da kazanmaya geldim."

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