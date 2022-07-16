Valerien Ismael: Beşiktaş Bayern Münih gibi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alman basınından Bild’e verdiği röportajda siyah-beyazlılardaki günlerini anlattı.

Fransız teknik adam, “Türkiye’den telefon geldiğinde, ‘Tamam, bu herhangi bir kulüp değil. Beşiktaş uluslararası alanda üst düzey bir kulüp ve üst düzey bir adres’ diye düşündüm” açıklamasını yaptı.

Ismael, “Beşiktaş büyük bir mücadele demektir. Bu kulüp olağanüstü. Beşiktaş sevgisi ve tutkusu sınırları aşıyor. 28 yıldır futbolun içindeyim ve çok büyük maçlar gördüm. Ama buradaki derbi çok özel bir şey. Bu rekabet, adrenalin, hararetli atmosfer gerçekten inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Yeni sezondaki hedeflerini anlatan Ismael, “Beşiktaş büyük ve duygusal bir kulüp. 20 milyonun üstünde taraftarı var. Bir önceki sezon takım şampiyon oldu ve Türkiye Kupası’nı kazandı. Beşiktaş için net hedef şampiyonluktur. Almanya’da Bayern Münih için neyse Beşiktaş için de hedef aynıdır” dedi.

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