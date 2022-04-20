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Valerien Ismael çözüm arıyor

Beşiktaş’ın Fransız teknik direktörü, siyah-beyazlı ekibin dış sahada kaybettiği puanlara son vermenin planlarını yapıyor. Henüz yenilgi görmeyen Ismael, dış sahada çıktığı 2 maçta da beraberlik yaşadı. Fransız teknik adam, kalan deplasman maçlarında galibiyet arayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael çözüm arıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekiple çıktığı ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bir galibiyet ve iki beraberlik alan Fransız teknik adam, deplasmanlarda yaşanan puan kayıplarına çözüm arıyor.

En çok puan kaybı deplasmanda yapıldı

Beşiktaş, Valarien Ismael yönetiminde iç sahada Alanyaspor’u 4-1 yenerken, dış sahada Trabzonspor ve GZT Giresunspor ile berabere kaldı. Bu sezon en çok puanı deplasmanda kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, bu problemi çözmeye çalışacak. Süper Lig’de iç saha puan tablosunda 5. sırada bulunan Beşiktaş, dış saha puan tablosunda ise 12. sırada yer alıyor. Evinde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, sadece 2 kez yenildi.

  • Beşiktaş, dış sahada ise kayıpları oynuyor. Deplasmanda çıktığı 17 maçta sadece 3 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar; 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle dış sahada 17 puan toplarken, 34 puan kaybetti. Bu maçlarda 19 gol atan Kartal, ağlarında gördüğü 23 golle dış sahada eksi averaja düştü. Beşiktaş, kalan 5 haftada 2 kez daha İstanbul dışına çıkacak. Siyah beyazlılar; 35. haftada Kayserispor’a, 37. haftada ise Göztepe’ye konuk olacak.

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