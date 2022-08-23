Valerien Ismael: Hedef 45 değil 90 dakika

Fatih Karagümrük’ü konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılırken siyah-beyazlıların karşılaşmanın özellikle ilk yarısında sergilediği futbol taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in de maçın hemen ardından soyunma odasında oyuncularıyla yaptığı kısa değerlendirmede bu konunun üzerinde durduğu ifade edildi.

İlk 45 dakikada sahaya konulan futbol için oyuncularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcının, ‘‘İlk düdükten özellikle devre arasına kadar inanılmaz bir ön alan baskısıyla rakibi adeta sahasına hapsettiniz. Kazanılan toplarla da ani ataklar bulabildik. Direklerden dönen şutlar ve gelen 2 gol... Bütün bunlar, sezon başından beri oturtmaya çalıştığımız oyun anlayışının sonucu. Bunu sahaya yansıttığınız için hepinize teşekkür ederim’’ dedi.

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"Her hafta üstüne koyacağız"

Mücadelenin ikinci yarısı üzerinde de duran Ismael, ‘‘45 ile 55 arasında yine son derece etkili bir performans sergiledik. Ancak, 55’ten sonra yaşadığımız düşüş ve kendini hissettiren telaş, yenmemiz gereken noktalar olarak önümüzde durmakta. İlk yarıda sergilediğimiz oyunu 90 dakikanın daha geniş bölümlerine yayarsak sezon sonunda istediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Ne var ki Alanya maçından farklı olarak Karagümrük karşısında oyunu daha çok elimizde tutup istediğimiz gibi yönlendirebildik. Her hafta üstüne koyarak ilerleyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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